Tomasz Lis usłyszał zarzut. Jest pierwszy komentarz

Dotyczy on reklamy wódek, brandy, whisky i likierów, zamieszczonej w dodatku do tygodnika "Newsweek". "Prokuratura przekazała SE, że reklama zawierała znak graficzny producenta, nazwę marki, ceny produktów, a także odnośniki do stron internetowych, za pośrednictwem których można było kupić alkohol.