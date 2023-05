Thun o Unii Europejskiej. PiS rozsadza ją od środka?

PiS rozsadza UE od środka?

Posłanka ma mieszane uczucia, co do działań i intencji polityków PiS w Parlamencie Europejskim. Z jednej strony jest Ukraina, w pomoc której Prawo i Sprawiedliwość mocno się angażuje. Z drugiej zaś przedstawiciele tej partii, zdaniem Thun, nie mają szacunku do prawa europejskiego i wciąż trzyma się narracji, według której Unia Europejska to "walka interesów między poszczególnymi krajami".