Dzwonią do niego z całej Polski. "Bartek, coś się dzieje fatalnego"

"Europa musi zająć się zdrowiem"

Arłukowicz w Strasburgu przewodził specjalnej komisji ds. walki z rakiem, której raport jest teraz wdrażany przez Komisję Europejską. - PE podejmuje historyczną decyzję. To jest to, z czym my szliśmy do parlamentu. Europa musi zająć się zdrowiem - podkreślił.