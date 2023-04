Hetman odsłania kulisy PE. "Proponujemy rozwiązania nie tylko na dziś"

Sztuczna inteligencja. "Pierwsza na świecie próba"

Jedną z ciekawszych kwestii, nad którymi obecnie pracuje PE, jest "pierwsza na świecie próba uregulowania sztucznej inteligencji, wprowadzenie jej w jakieś ramy formalno-prawne" - zdradza Hetman. Przyznaje, że jest to wyjątkowo trudny temat, który wymaga przewidywania przyszłości, pracy nad czymś, co jeszcze do końca nie zostało opracowane. Pojawiają się "trudne pytania i ciekawe dyskusje".