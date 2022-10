U niego leczył się Lis. Szumowski nie powstrzymał się od komentarza

Prof. Szumowski odniósł się do internetowych komentarzy z politycznym podtekstem. - Ja już uważam, że niektórzy ludzie są chorzy z tych politycznych emocji. Widzę to zaskoczenie w komentarzach "o jeju, patrzcie, Lis leczył się u Szumowskiego". No dajmy już spokój, nie można tak myśleć. Jak spotykamy się w szpitalu, to naprawdę są ważniejsze rzeczy, a te wszystkie dawne emocje, nie mają znaczenia, wydają się nieważne - podsumował rozmówca WP.