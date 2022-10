Tomasz Lis wraca do zdrowia. Podziękował Łukaszowi Szumowskiemu

Tomasz Lis trafił do szpitala 13 października. Kilka dni wcześniej wziął udział w maratonie w Chicago. "Miałem udar. Jestem na erce udarowej jednego z warszawskich szpitali. Podobno już żyję, choć w nocy nie było to takie pewne. Co dalej, zdecydują lekarze" - pisał dziennikarz na Twitterze.