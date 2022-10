Tomasz Lis przeszedł kolejny udar. "Podobno już żyję"

"Miałem udar. Jestem na erce udarowej jednego z warszawskich szpitali. Podobno już żyję, choć w nocy nie było to takiej pewne. Co dalej, zdecydują lekarze" - napisał w mediach społecznościowych Tomasz Lis. Zaledwie cztery dni wcześniej przebiegł maraton w Chicago. To już czwarty udar dziennikarza.