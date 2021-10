Michał Kurtyka ogłosił odejście z ministerstwa. Znamy pierwsze zmiany w rządzie

Michał Kurtyka stworzył "Plan Rozwoju Elektromobilności", czyli projekt upowszechnienia samochodów elektrycznych przygotowany w rządzie PiS. Wraz z profesorem Leszkiem Jesieniem napisał poświęconą elektrycznym pojazdom książkę "New Electricity and New Cars". Rząd ma co roku inwestować 200 milionów złotych w elektryczne auta, ale wciąż po polskich drogach jeździ ich tylko trochę ponad tysiąc.