Rekonstrukcja rządu. Nie ma chętnych do Ministerstwa Klimatu. Kierownictwo PiS boi się podwyżek cen energii

Kłopot w tym, że… nie ma dziś chętnych, by przejąć stery w resorcie klimatu i środowiska. - Jest duża konsternacja, bo ktoś musi tym zarządzać i wziąć to na siebie. I w PiS trwa dziś dyskusja, kto to może być. No i jest problem - nie ukrywa jeden z naszych rozmówców.