Mateusz Morawiecki o stanie wyjątkowym. Jasna deklaracja premiera

- Granica musi być chroniona, nie możemy pozwolić na to, by płynął nią strumień nielegalnych imigrantów. Są także ćwiczenia "Zapad 2021". To nie jest zabawa, to są poważne ćwiczenia - mówił, uzasadniając wprowadzenie stanu wyjątkowego premier Mateusz Morawiecki, który był w sobotę gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. - Granica musi być chroniona - dodał.