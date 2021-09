Stan wyjątkowy narzędziem wyborczym PiS? Mocne zarzuty i stanowcza odpowiedź

Czy PiS za zasadne uważa twierdzenia posła Andrzeja Szejny, jakoby partia miała wykorzystać prawo o stanie wyjątkowym do celów wyborczych? - Oczywiście nie należy tych dwóch tematów łączyć. Robią to ci, którzy w maju ubiegłego roku twierdzili, że stanem wyjątkowym można sobie żonglować ot tak, tylko po to, by przełożyć wybory prezydenckie. Co było zupełnie niepoważne i nieodpowiedzialne. Tylko ktoś myślący w ten sposób może wyciągać takie wnioski. Powtarzam: te dwie sprawy nie mają ze sobą żadnego związku - zdecydowanie odpowiada zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.