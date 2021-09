Jarosław Gowin o wcześniejszych wyborach. Reakcja z Solidarnej Polski

Były wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin twierdzi, że rząd jest gotowy na przedterminowe wybory wiosną 2022 r. Co na to wiceminister sprawiedliwości Michał Woś? - Nie są prowadzone żadne rozmowy w tym zakresie. My się z Polakami umawialiśmy na głębokie reformy państwa polskiego w zwykłym, konstytucyjnym, czteroletnim terminie i mam głębokie przekonanie, że tego czteroletniego terminu dotrzymamy - oznajmił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Wiceminister odniósł się również do stwierdzenia, że wprowadzenie stanu wyjątkowego to "gra strachem Polaków". - Jarosław Gowin ma trudny okres, ma trudny czas, po dymisji szuka swojego miejsca. Nie wszystkie jego wypowiedzi zachowują wystarczający poziom odpowiedzialności wobec państwa polskiego - stwierdził Woś.