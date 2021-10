Kaczyński pod presją koalicjantów. Debiutanci wchodzą do rządu

Nowy poseł w rządzie

Najprawdopodobniej dojdzie nawet do tego, że prezes PiS nie będzie w stanie doprowadzić do realizacji wcześniejszych założeń. Z centrali PiS przy Nowogrodzkiej docierały do mediów sygnały, jakoby ministrem rozwoju miał zostać ekonomiczny autorytet spoza polityki. W wywiadzie dla PAP Kaczyński sam to zasugerował: "Powinien to być człowiek bardzo dobrze orientujący się w życiu gospodarczym, dobry ekonomista z doświadczeniem w sferze kierowania czy współkierowania jakimś resortem gospodarczym. Tacy ludzie się najlepiej do tego nadają" - mówił lider PiS.