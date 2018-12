Pakiet Katowicki został przyjęty. Koniec Szczytu Klimatycznego w Katowicach

Zakończenie Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach nie obyło się bez kłopotów. Dopiero w sobotę ok. godz. 22.00 uczestnicy przyjęli dokument końcowy, tzw. Pakiet Katowicki.



Projekt dokumentu końcowego, zwany Pakietem Katowickim, został opublikowany dopiero w sobotę wieczorem. Potem przedstawiono go na sesji plenarnej COP24. Wobec braku sprzeciwu odnośnie poszczególnych punktów dokumentu, został on przyjęty. Pakt Katowicki ma być niejako mapą drogową realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r., czyli pierwszej globalnej umowy na rzecz ochrony klimatu. Państwa zobowiązały się wówczas, że podejmą działania na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia.

Ostatnia sesja miała się rozpocząć w sobotę przed południem, ale ostatecznie zaczęła się ok. godz. 21.30 - informuje rmf.fm za PAP. Przekładano ją kilka razy z powodu sprzeciwu Brazylii i Turcji. Ta ostatnia chciała, aby usunięto ją z grupy państw rozwiniętych i wpisania do tych rozwijających się. Dzięki temu mogłaby dostać większe fundusze na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Brazylia natomiast żądała korzystniejszych dla siebie rozwiązań w międzynarodowym handlu emisjami gazów cieplarnianych po 2020 r. Ostatecznie ustalono, że strony nie doszły w tej sprawie do zgody i usunięto cały rozdział poświęcony tej tematyce.