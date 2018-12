Katowice. Arnold Schwarzenegger gwiazdą szczytu klimatycznego

- Nie ma tutaj najsilniejszych graczy - powiedział. Pojawił się za to on. Pod nieobecność prezydentów i premierów najważniejszych krajów świata, największą uwagę mediów przykuł aktor i polityk Arnold Schwarzenegger.

Gwiazdor znanych głównie z filmów akcji , takich jak "Terminator", "Predator" czy "Conan Barbarzyńca" , wziął udział w panelu "Climate Action Hub". To jedno z wydarzeń składających się na szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach, w którym uczestniczył też wiceminister środowiska, Michał Kurtyka.

Schwarzenegger namawiał do powstrzymania zmian klimatycznych. Jego zdaniem odpowiedzialność decyzje, które mają temu posłużyć, leży na barkach nie tylko światowych liderów. - Ameryka to nie jeden lider, ale wielu lokalnych liderów, którzy ciężko pracują, by poprawiać jakość powietrza i dobrze wiedzą (...) że trzeba działać już teraz - mówił.