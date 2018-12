Jacek Sasin: "Musimy bronić Polski przed samowolą samorządów"

Zdaniem Jacka Sasina, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów, w tej chwili samorządy "mogą łupić mieszkańców". Potrzebna jest więc zmiana przepisów, która pozwoliłaby na większą ingerencję państwa w decyzje samorządów. Polityk zapowiedział, że zostaną one przygotowane.

- Platfoma Obywatelska to partia oszustów, bo oszukali ludzi - powiedział w sobotę Jacek Sasin w programie "Gość Wiadomości" TVP Info. Jako przykład podał decyzję warszawskiej Rady Miasta w sprawie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W czwartek, na wniosek wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego, radni miejscy zdecydowali o ustanowieniu jednorazowej bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Będzie ona wynosiła maksimum 60 procent od 1 stycznia 2019 roku.

To istotna zmiana, bo radni poprzedniej kadencji uchwalili 98-procentową bonifikatę jako standardową i 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego powyżej 50 lat.

- To decyzja łupiąca warszawiaków - skomentował ją Jacek Sasin. - Potrzebna jest większa ingerencja państwa w to, co robią samorządy. Bo teraz mogą łupić mieszkańców, a werfikacja przychodzi raz na pięć lat - dodał.