Sędziowie zakpili sobie z "zakazu koszulkowego" KRS

Krajowa Rada Sądownicza zabroniła sędziom noszenia koszulek z napisem "Konstytucja". W sobotę na Kongresie Praw Obywatelskich sędziowie odpowiedzieli na ten zakaz organizując happening.

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła w czwartek uchwałę zgodnie z którą sędzia noszący koszulkę z napisem "Konstytucja" łamie zasady etyki zawodowej. Jaka kara może go za to spotkać? Może mieć kłopoty ze strony komisji etyki KRS oraz rzecznika dyscyplinarnego. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

- Konstytucja to nie tylko słowo, to także wartości. Żadna uchwała upolitycznionej KRS nie zakaże nam stosowania Konstytucji i nie zmusi nas do schowania jej do szafy - powiedział w czasie happeningu sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. - Wierni Konstytucji - odpowiedziała reszta sędziów.