To niemal pewne! Tak będzie wyglądała rekonstrukcja rządu

Najprawdopodobniej tylko godziny dzielą nas od rekonstrukcji rządu. We wtorek o godz. 17 mamy poznać nowych ministrów. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, mogą czekać nas także zmiany w strukturze rządu. Wiele wskazuje na to, że osłabią one pozycję premiera Morawieckiego.