Rywalizacja Szydło z Morawieckim. Napięcie w PE, spór o wpływy w rządzie

Choć Szydło i Morawiecki prezentowali w Strasburgu jednościowy front, to wewnątrz partii podobnej synergii już nie ma. Jeden z rozmówców z otoczenia premiera bagatelizuje rolę byłej szefowej rządu. - Ok, wystąpienie Beaty było niezłe. Ale ona co najwyżej asystowała premierowi. To porównanie mrówki ze słoniem.