Beata Szydło 2025? "To wyborczy skarb PiS. Pałac Prezydencki? Wielu ją tam widzi"

Ambicje Beaty Szydło rosną z każdym wyborczym sukcesem. W końcu sięgną prezydentury. Albo już sięgają. Wybory do Europarlamentu nie tyle udowodniły, ile potwierdziły to, jak wielkim poparciem cieszy się była premier wśród wyborców prawicy.

Do licznie zgromadzonych na sali polityków i dziennikarzy docierają nieoficjalne informacje: była szefowa rządu kandydująca z Małopolski i Świętokrzyskiego "rozbiła bank". Pobiła rekord, zdobywając przeszło około 400 tys. głosów. – Miazga – kwituje bliski jej polityk.

Dwóch ważnych polityków PiS chodzi po sali na Nowogrodzkiej i zastanawia się: "co się stało?". Niektórzy znani politycy z czołówki KPRM rozkładają ręce: "to niemożliwe".

A jednak. Dzięki wynikowi Beaty Szydło PiS wprowadzi do Europarlamentu z okręgu 10. czterech polityków. A rekordowy i dużo powyżej oczekiwań wynik byłej premier wprowadza ją na kolejny poziom w jej karierze politycznej.

Wybory do Europarlamentu. Beata Szydło może zostać komisarzem Kariera europejska może być dobrym przystankiem.

Rozmawiamy z współpracownikiem byłej premier. – Czy zostanie europejskim komisarzem? Jest na to szansa. Ale pani premier nie zdradza glośno swoich ambicji i planów. Droga do zostania komisarzem UE jest długa i skomplikowana.

Sama Beata Szydło dyplomatycznie mówi WP: – Przeczytałam ostatnio na portalu POLITICO, który przecież nie darzy mnie jakąś sympatią, że znalazłam się wśród 14 kobiet, które potencjalnie mają szansę na zostanie komisarzem. To miłe. Jednak dla nas najważniejszym jest to, aby dbać o polskie interesy. I do tego będziemy dobierać odpowiednie narzędzia.