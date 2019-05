wybory do parlamentu europejskiego

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Beata Szydło zdobyła najwięcej głosów

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Rekordowy wynik Beaty Szydło. Wszystko wskazuje na to, że na byłą premier zagłosowało ponad 470 tysięcy osób z woj. świętokrzyskiego i małopolskiego. To najlepszy wynik w skali kraju.

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Rekordowy wynik Beaty Szydło (East News)

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 42,4 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Europejska z wynikiem 39,2 proc. Próg wyborczy przekroczyły dwie partie: Wiosna (6,6 proc.) oraz Konfederacja (6,1 proc.).

PiS zdobył 24 mandaty. W Małopolskim i woj. świętokrzyskim prawdopodobnie wygrała: Beata Szydło, Patryk Jaki, Ryszard Legutko, Dominik Tarczyński. Jednak to właśnie Beata Szydło rozbiła "wyborczy" bank.

Beata Szydło była jedynką w tym okręgu. Była premier zdobyła 471 104 głosów. Tak wynika z badania exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsat.

To jej podziękował Jarosław Kaczyński tuż po ogłoszeniu wyników. - Dziś jest bardzo ważny dzień. Trzeba docenić autonomiczną wartość naszego zwycięstwa. Przed naszymi europarlamentarzystami olbrzymie wyzwanie. Rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni - zapowiedział prezes PiS.

Drugie miejsce na liście najlepszych wyników w skali kraju zdobyła Jadwiga Wiśniewska z PiS, która otrzymała 389 tys. głosów. Na trzecim miejscu uplasował Jerzy Buzek z Koalicji Europejskiej, na którego zagłosowąło 387 tys. osób.

"Szanowni Państwo bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, oddając na mnie głos. Dziękuję też tym, którzy pracowali w mojej kampanii. To dzięki Wam nasza drużyna zwyciężyła, daliśmy radę!" - napisała Beata Szydło na Twitterze.

Przypomnijmy: w wyborach parlamentranych w 2015 roku, gdy Beata Szydło była wiodącą twarzą kampanii, kandydatka PiS zdobyła zaledwie 96 127 głosów.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019

