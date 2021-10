Niemcy za pieniędzmi z Funduszu Odbudowy dla Polski? "Berlin chce przeczekać nasz konflikt z Unią"

- Niemcy mają poważne interesy gospodarcze w Polsce, ale niemieccy politycy też mają swoich wyborców. Coraz trudniej wytłumaczyć ich podatnikowi, dlaczego ma płacić na kraj, który nie chce być w Unii Europejskiej, wierzga kopytami, nie uznaje wyroków TSUE, a jego członkostwo we Wspólnocie sprowadza się do wyciągania ręki po pieniądze. To też trzeba niemieckiemu wyborcy wytłumaczyć, z czym nawet politycy zbliżeni do Merkel mają ostatnio problem. Argumentów jest coraz mniej - tłumaczy Dudek.