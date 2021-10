Spór o praworządność. Angela Merkel apeluje o przemyślane decyzje

To normalne, że spory w Unii Europejskiej trafiają co jakiś czas przed Trybunał Sprawiedliwości UE – powiedziała niemiecka kanclerz podczas piątkowej wizyty w Brukseli. – Mamy duże problemy, ale radzę, aby rozwiązywać je poprzez rozmowę, szukając kompromisów – podkreśliła. – To zawsze było istotą Unii Europejskiej i musi nią pozostać – dodała.