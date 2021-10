KE uderza w rząd po wyroku TK. Politycy PiS: "Musimy ustać na nogach"

PiS: TK jak w Niemczech i Francji

Pytany o wyrok TK, wiceminister tłumaczy: - Ten wyrok to rzecz całkowicie normalna w realiach funkcjonowania wszystkich państw członkowskich. Tego rodzaju orzeczenia sądów konstytucyjnych, które wskazują, że w pewnych zakresach konstytucje krajowe stoją ponad prawem międzynarodowym, w tym prawem europejskim, zapadły w wielu krajach. Nie przypominam sobie, żeby w tych krajach prowadzono z tego powodu jakiekolwiek dyskusje o wychodzeniu z UE. W Niemczech zapadały wyroki trybunału federalnego, który odmawiał wprost stosowania pewnych orzeczeń TSUE, bo stwierdzał, że naruszałyby one konstytucję niemiecką. O ile wiem, Niemcy nie rozważały wyjścia z UE. Tak samo nie rozważała tego Francja, która w tym roku kwestionowała stosowanie orzeczenia TSUE. Trzeba stosować tę samą miarę wobec wszystkich państw UE. Mamy te same prawa, te same obowiązki i takie same powinny być konsekwencje wobec wszystkich - wskazuje Jabłoński.