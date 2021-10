Prof. Nowak-Far: Polska złamała unijne traktaty. Jesteśmy czarnym punktem na mapie Europy

Należy to traktować jako manipulację. Jak wspomniałem, polski organ powołany do kontroli zgodności ustaw z konstytucją chce mieć prawo do kwestionowania wyroków TSUE w sposób systemowy. Trybunał sam stworzył otworzył drogę do tego, by w Polsce władze zobowiązane do wykonania wyroków TSUE mogły wybierać tylko te orzeczenia albo te części tych orzeczeń, które im pasują. Chcę to wyraźnie podkreślić - taki model nie występuje w żadnym innym państwie Unii. Zdarzają są opóźnienia w wykonaniu wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, ale nie ma systemu bezpośredniego kwestionowania wyroków i krajowej kontroli zakresu, w jaki one wiążą (do czego sprowadza się "kontrolowanie ich zgodności z konstytucją"). Na ogół są to przypadki niezawinione albo niezamierzone i zawsze monitorowane przez państwa członkowskie po to, by jak najszybciej doprowadzić do wykonania wyroków.