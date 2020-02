Wdowa po Janie Szyszko przerywa milczenie. Najgorsze ciosy były od PiS

Krystyna Szyszko, wdowa po byłym ministrze środowiska Janie Szyszko ujawniła nieznane dotąd kulisy rozgrywek w partii Prawo i Sprawiedliwość. Podczas sympozjum o ekologii w Toruniu powiedziała, że jej mąż miał zakaz występowania w TVP, a najgorsze ciosy dostawał od PiS i ważnych osób partii.

- Najgorsze ciosy były od swoich. Muszę o tym opowiedzieć. To jest trudne do uwierzenia. Mój mąż spotkał się z zarzutem, ty się chwalisz wiedzą, jedziesz tam, chwalisz się wiedzą i ich denerwujesz. Chodziło o Unię Europejską. Mąż to usłyszał od ważnej osoby w Prawie i Sprawiedliwości. Miał zarzut, że posługuje się wiedzą - mówiła Krystyna Szyszko. Prof. Jan Szyszko zmarł kilka dni przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2019 roku.