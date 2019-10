Śmierć Jana Szyszki. Jarosław Kaczyński tłumaczy swoje słowa

Jarosław Kaczyński wypowiedział niepokojące słowa. Stwierdził, że moment śmierci Jana Szyszki "nie był przypadkowy". Kilka godzin później postanowił odnieść się do swoich słów.

Później, w rozmowie z PAP, cytowanej przez portal tvp.info, wrócił do tych słów. - Miałem na myśli przede wszystkim jego ogromne zaangażowanie. Nie był już młody, miał 75 lat, chociaż w formie był, jak się wydawało, bardzo dobrej - wyjaśnił Kaczyński.

I dodał: - Oczywiście nie jestem lekarzem, nie wiem, jaki to miało wpływ na jego przedwczesną śmierć, ale przypuszczam, że miało. Był oczywiście także przedmiotem ataku, ale miał pod tym względem naprawdę bardzo duże doświadczenie - był atakowany zawsze, kiedy był jakoś wyeksponowany i tutaj to nie sądzę, żeby miało to jakiś związek z jego śmiercią.