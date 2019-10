Niepokojące słowa Jarosława Kaczyńskiego o śmierci Jana Szyszki

Konwencja w Kielcach wieńczy serię spotkań tematycznych PiS-u. Jarosław Kaczyński rozpoczął swoje przemówienie od złożenia hołdu byłemu ministrowi środowiska Janowi Szyszce. Zaznaczył, że moment jego śmierci "nie jest przypadkowy".

- Dzisiaj dzień z jednej strony pełen dobrych wydarzeń, ale mamy też to wydarzenie wyjątkowo smutne. Odszedł nasz stary kolega , towarzysz drogi, odszedł przedwcześnie, w wyjątkowych okolicznościach - powiedział Jarosław Kaczyński, odnosząc się do śmierci Jana Szyszki.

Prezes PiS podczas konwencji w Kielcach zaznaczył, że "majestat śmierci nie pozwala mu dzisiaj o tym mówić, ale trzeba będzie o tym powiedzieć, bo to nie był przypadek, że akurat dzisiaj, że akurat teraz". - Oddaliśmy mu już hołd, ale chcę podkreślić, że ponieśliśmy ogromną stratę - dodał.

PiS w Kielcach. Premier Morawiecki mówi o Januszu Wojciechowskim

- Mamy odpowiedzialność za główną część budżetu w Unii Europejskiej - podkreślił Morawiecki i uznał, że to "asertywna" polityka PiS prowadzi do "skuteczności".

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski uznał, że PiS jest "reprezentantem polskiej wsi". Odniósł się również do słów prezydenta Bronisława Komorowskiego, który stwierdził, że PiS wygrywa tam, gdzie wyborcy "nie płacą podatków". - Panie prezydencie Komorowski, wieś płaci podatki i łoży swoją ciężką pracą na to, co państwo stanowi - powiedział.