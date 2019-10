Jan Szyszko nie żyje. Oddany na niego głos będzie ważny

Prof. Jan Szyszko zmarł nagle w środę przed południem. Był kandydatem PiS w wyborach parlamentarnych 2019. Jak informuje Krajowe Biuro Wyborcze, jeśli ktoś na niego zagłosuje, głos będzie ważny i zostanie doliczony do wyniku PiS.

W środę po południu zbierze się okręgowa komisja wyborcza, by ocenić, czy uda się wydrukować nowe karty do głosowania, już bez nazwiska zmarłego Jana Szyszki. Może jednak zabraknąć na to czasu.