Burza wokół wypowiedzi Jerzego Stuhra. Mówił o wyborcach PiS. Mazurek zagiął aktora

Jerzy Stuhr wywołał prawdziwą burzę swoimi słowami o wyborcach PiS. Teraz tłumaczy, że mówił ogólnie o Polsce. Jednocześnie bulwersujące wypowiedzi środowiska artystycznego tłumaczy emocjami. - Ja artystom więcej wybaczam - stwierdził.

Jerzy Stuhr w rozmowie z Tomaszem Lisem w Onecie mówił o "pogardzie władzy wobec społeczeństwa". Pytany o to, dlaczego mimo tej pogardy, tak wielu Polaków głosuje na PiS, odpowiedział: "Mam teorię taką, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie. Wśród chłopów też jedni są żądni odwetu, a drudzy nie". Tomasz Lis stwierdził, że to "ustawianie zwolenników PiS na pozycjach potomków chłopów folwarcznych". - Tak - odpowiedział krótko Stuhr.