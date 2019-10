Janusz Wojciechowski zostanie unijnym komisarzem ds. rolnictwa

Janusz Wojciechowski został zaakceptowany jako unijny komisarz ds. rolnictwa. Decyzję podjęli koordynatorzy grup politycznych w Komisji Rolnictwa PE.

Komisja rolnictwa PE zgodziła się, by Janusz Wojciechowski objął stanowisko komisarza UE ds. rolnictwa. We wtorek został ponownie przesłuchany, tym razem oceniono go lepiej niż za pierwszym razem.