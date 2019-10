Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński w programie rolniczym: Janusz Wojciechowski jest kandydatem do KE

Jarosław Kaczyński w telewizji publicznej mocno wsparł polskiego kandydata na europejskiego komisarza. Wysłał też silny przekaz do rolników. Pochwalił także szefa rządu.

- Procedura trwa. Byłbym zupełnie dobrej myśli, gdyby nie pewien element: to spotyka nas nie pierwszy raz - działania przeciw polskiemu interesowi, przeciwko polskim rolnikom, ze strony naszych rodaków, którzy zamiast wspierać - jak pan Jarosław Kalinowski, europoseł PSL, atakują - mówił Jarosław Kaczyński.

Dodał, że teka komisarza ds. rolnictwa jest dla polskiego rolnictwa niezmiernie ważna. - Ta teka jest już Polsce przyznana. To kwestia bardzo dobrego kandydata - powiedział prezes PiS.

W ocenie prezesa PiS, Wojciechowski ma nie tylko kwalifikacje krajowe, ale i europejskie. - Zna europejskie korytarze, które prowadzą do miejsc, gdzie decyduje się o sprawach rolnych - zapewnił Kaczyński.

Prezes PiS wysłał także sygnał do rolników.

- Dla nas wieś jest jedną z ostoi, którą chcemy ochronić, polskości w jej najlepszym znaczeniu, polskości, która ma konsolidować naszą wspólnotę i być coraz bardziej trwała, by zrealizować ten wielki plan jaki mamy, żeby Polska po raz pierwszy od tysiąca lat była krajem równie zamożnym, jak to się dzisiaj mówi: żeby miała PKB na zachód do naszych granic, czyli Niemcy jako ten punkt dojścia - mówił Kaczyński.