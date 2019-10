Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński w Bielsku-Białej. Uderzył w Konfederację

Wybory parlamentarne 2019 wkrótce. Kampania PiS jest już na ostatniej prostej, Jarosław Kaczyński pojawił się w sobotę w Bielsku-Białej, gdzie skrytykował Konfederację.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(PAP)

Jarosław Kaczyński sporą uwagę poświęcił konkurentom Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie będę ich dzielił, bo w gruncie rzeczy, może z wyjątkiem Konfederacji, co ona zrobi jeśli dostałaby się do parlamentu to Bóg jeden raczy wiedzieć. Jeśli chodzi o pozostałe partie, to jest jedna partia w trzech odmianach. Jedna partia antyPiS – mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Bielsku-Białej.

Według niego, to co one zapowiadają, to jest "likwidacja demokracji". - Skoro już nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło dojść do władzy, to można osiągnąć wobec partii, która ma ogromne poparcie społeczne, tylko metodami niedemokratycznymi – mówił prezes PiS.

Wyborczy Grill. Ocena debaty przedwyborczej w TVP

- Wychodzimy z dobrych pozycji, bo 4 lata temu zapowiadaliśmy, że zrobimy wiele rzeczy nowych w naszym kraju, że będziemy zmieniali bieg wydarzeń, który trwał z krótkimi przerwami przez 25 lat. Zrobiliśmy to, co zapowiadaliśmy. Zapowiedzieliśmy już w trakcie kampanii wiele innych posunięć i one także zostały wykonane. Uzyskaliśmy coś, co jest w polityce bezcenne, czyli wiarygodność – dodał Kaczyński.