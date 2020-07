Warszawa. Pomnik Jezusa z tęczową flagą. Jest oświadczenie Zgromadzenia Księży Misjonarzy

Warszawa. Nocna akcja z udziałem tęczowych flag

Poza flagami na pomnikach przyklejone zostały również kartki z manifestem organizatorów. "To jest szturm! To tęcza. To atak! Postanowiłyśmy działać. Tak długo jak będę się bać trzymać cię za rękę. Tak długo aż nie zniknie z naszych ulic ostatnia homofobiczna furgonetka. To nasza manifestacja odmienności – ta tęcza. Tak długo jak flaga będzie kogoś gorszyć i będzie 'niestosowna', tak długo uroczyście przyrzekamy – prowokować".