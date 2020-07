"Strefy wolne od LGBT". Krzysztof Bosak reaguje na decyzję unijnej komisarz. "Game over"

"Strefy wolne od LGBT". Krzysztof Bosak reaguje

Teraz głos w sprawie zabrał były kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji Krzysztof Bosak . Poseł zauważył, że znaczna część mediów zamiast w obronie polskiego interesu, staje po stronie komisarz Dalli. - I to jest sytuacja, na którą "konserwatywni" euroentuzjaści nie mają żadnego planu B. Game over - stwierdził Bosak.

"Strefy wolne od LGBT". Krzysztof Bosak wprost o "beznadziejnej" walce

"Strefy wolne od LGBT" to nic innego, jak uchwały rad gmin lub miast . Nie mają one wiążących skutków prawnych, jednak, co podkreśla Parlament Europejski, same w sobie są "istotnie dyskryminujące", co wiąże się z ograniczaniem swobód obywateli państw członkowskich UE.