W Polsce obawy przed odsyłanymi migrantami. Byliśmy w niemieckim "centrum wyjazdowym"

W sobotę 9 marca w Słubicach odbył się protest środowisk narodowych pod hasłem "Stop zalewaniu Polski migrantami przez Niemcy". Demonstrujący zablokowali most graniczny na Odrze między polskim miastem a Frankfurtem. Doszło do przepychanek z policją, a protestujący ustawili zasieki na moście, co ostatecznie doprowadziło do blokady granicy na ponad godzinę.