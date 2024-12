"Mamy dosyć". Mocna odezwa po zamachu na jarmarku w Niemczech

Po piątkowym ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do pięciu . Domniemanym sprawcą, ujętym przez służby, jest 50-letni Saudyjczyk.

Poschardt nawiązał do zamachu na jarmark w Berlinie w grudniu 2016 r., w którym zginęło 13 osób. Zwrócił uwagę, że miejsce to stało się "strefą bezpieczeństwa z wysuwanymi słupkami i zablokowanymi ulicami dojazdowymi", co świadczy o maksymalnym zagrożeniu dawniej spokojnego miejsca.