"USA zwróciły się z prośbą". Skazany Polak załamany

- Wiem, że Marian wiązał wielkie nadzieje z ostatnią wymianą. No, ale niestety nie został uwolniony. W kontaktach z nami mówił, że kraj o nim zapomniał - mówi Wirtualnej Polsce Magdalena Radzajewska, żona Polaka, który w 2019 roku w Moskwie został skazany za szpiegostwo na rzecz Polski. Jak już informowaliśmy, białostoczanin i ojciec piątki dzieci trafił do kolonii karnej. Nigdy się nie przyznał. Twierdzi, że to w wyniku intrygi rosyjskich służb stał się ich zakładnikiem.