"Jestem zakładnikiem Rosji, a kraj o mnie zapomniał". WP dotarła do Polaka skazanego za szpiegostwo

- Ostatnio jestem często karany uwięzieniem w tzw. izolatorze karnym. To specjalna cela, gdzie na czterech metrach kwadratowych więźniowie doświadczają surowych warunków. Panuje chłód, nie ma wentylacji, jest gorsze jedzenie, nie można odpocząć, bo za dnia żelazne łóżko jest przykuwane do ściany. To znęcanie się i sądzę, że ma to związek z wojną w Ukrainie - przekazał Wirtualnej Polsce Marian Radzajewski. Nie możemy ujawnić, w jaki sposób doszło do przekazania nam relacji Polaka. Naraziłoby to na karę zarówno jego, jak i osoby pomagające mu.