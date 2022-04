Rosja i USA wymieniły ważnych więźniów. Żona polskiego szpiega: Chciałabym, aby wymieniono także mojego męża

Marian Radzajewski to handlowiec z Podlasia, ojciec szóstki dzieci. We wrześniu 2019 roku został prawomocnie skazany za szpiegostwo na szkodę Rosji. Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała go w warsztatach w Moskwie, podczas zakupu części uzbrojenia wojskowego. Nie przyznał się do winy. Twierdził, że celem transakcji był zakup części zamiennych rosyjskich samochodów, a zakazane przedmioty podrzucili agenci służb specjalnych. W transakcji Polakowi towarzyszyła Białorusinka, której o dziwo wówczas nie zatrzymano. Akcję schwytania "polskiego szpiega" nagłośniły rosyjskie media.