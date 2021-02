Polak skazany za szpiegostwo. "Mogłoby dojść do wymiany z Rosją"

To nowy wątek w tej sprawie mieszkańca Białegostoku, który został skazany na 14 lat więzienia w rosyjskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji próbował kupić, a następnie wywieźć do Polski elementy systemu rakietowego S-300.

Mimo wyraźnego zaprzeczenia ze strony służb, polska dyplomacja oficjalnie nie skomentowała wyroku. Do dziś uzyskaliśmy jedynie zapewnienie z MSZ, że Radzajewski "znajduje się pod opieką konsularną". 12 lutego opisywaliśmy, że po skierowaniu prośby o ekstradycję do Polski, został ukarany 70 dniami pobytu w celi izolacyjnej .

- Nie ma znaczenia czy Radzajewski był faktycznie szpiegiem, czy też jest jedynie ofiarą prowokacji. Jeśli ktoś zostaje skazany za szpiegostwo dla Polski i bez reakcji naszego rządu pozostawiamy go na lata w łagrze, to wysyłamy bardzo zły sygnał do innych naszych agentów. Podstawowa obietnica przy werbunku współpracowników wywiadu brzmi "jak wpadniesz, to zrobimy wszystko, żeby cię uratować" - komentuje Piotr Niemczyk.