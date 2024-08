Rosyjski wywiad prowadzi wojnę przeciwko Polsce. "Weźmy to pod uwagę"

- W sferze działania służb specjalnych nigdy nie ma czasu pokoju - stwierdził w programie "Newsroom" gość Patrycjusza Wyżgi, płk. Maciej Matysiak. Czy to oznacza, że rosyjski wywiad prowadzi wojnę przeciwko Polsce? - Tak. I nie tylko wywiad, wszelkie służby rosyjskie - powiedział gość Wirtualnej Polski. Płk. Matysiak dodał, że nie można zapominać też o służbach białoruskich, które są nierozerwalne z rosyjskimi. - Służby białoruskie są silne w Polsce. Mają silną diasporę, relacje gospodarcze zawsze były w miarę dobre. Białoruś jest absolutnie zależna i tworzy jeden system działania z Rosją - dodał były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Po zdemaskowaniu Pawła Rubcowa pojawia się pytanie, czy w Polsce są aktywni inni rosyjscy agenci. - Tak, jak najbardziej - przyznał gość Patrycjusza Wyżgi. Płk. Matysiak podkreślił, że wiele operacji w państwach Zachodnich będzie prowadzonych z Polski, po to, żeby utrudnić namierzanie. - Bądźmy wrażliwi, ale nie schizofreniczni. Nie każdy, kto używa języka rosyjskiego, jest szpiegiem, ale tacy ludzie są. Apeluję, żeby wziąć to pod uwagę - podkreślił ekspert.