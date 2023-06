Udar słoneczny. Jeśli poczujesz ten objaw, nie zwlekaj z pomocą

Jakie działania podjąć w przypadku udaru słonecznego? Należy przenieść się lub osobę poszkodowaną do chłodnego miejsca, zadbać o odpowiednie nawodnienie (należy pić wodę), a także zastosować zimne okłady bądź zimną kąpiel/prysznic. Co ważne - należy w tym przypadku uważać, by nie doszło do szoku termicznego. Te same działania należy podjąć w przypadku udaru cieplnego oraz wyczerpania cieplnego. Resort zdrowia nakazuje, by w przypadku udaru termicznego natychmiast wezwać pomoc.