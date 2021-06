Śmierć przez upał. Lekarz: do tragedii nie trzeba wiele

Afrykańskie powietrze dotarło do zachodniej Polski w czwartek i wszystko wskazuje na to, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy nadchodzącego tygodnia. Gorąco jest w dzień, ale także w nocy, co oznacza, że o przegrzanie i odwodnienie organizmu nie jest trudno, nawet jeśli nie pracujemy fizycznie i dbamy i uzupełnianie płynów.