Pogoda. Nie jedna, a pięć nocy tropikalnych. Lekarz ostrzega: przygotujmy się

Pogoda w weekend i w pierwszej połowie następnego tygodnia to okres fali upałów, których w tym roku jeszcze nie doświadczyliśmy. - Znad północnej Afryki na wysokości 4-5 kilometrów płynie do nas potężny strumień rozgrzanego powietrza zwrotnikowego. Nie ma szans, żeby te masy się ochłodziły, więc spodziewajmy się dużo ponad 30 st. C w dzień i ponad 20 st. C nad ranem przy wschodzie słońca, co jest jednym z wyznaczników nocy tropikalnej - wyjaśnia Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Calvus.