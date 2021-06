Pogoda. Nadchodzi fala śmiertelnych upałów. Nawet 33 st. C

Przyjścia prawdziwie letniej pogody spodziewać można się już w czwartek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że temperatura maksymalna będzie zdecydowanie wyższa niż dotychczas i wyniesie od 23 st. C do 29 st. C. Nieco chłodniej będzie nad morzem oraz w rejonach podgórskich, 20 st. C do 23 st. C.