Największy upał i najostrzejsze burze. Nowe ostrzeżenia IMGW

Pogoda wita astronomiczne lato, co dla nas oznacza, że żar leje się z nieba. Wszystko wskazuje na to, że lokalnie na Kujawach i Pomorzu za nami tropikalna noc z temperaturą 21 st. C. We wtorek najwyższe wskazania stacje IMGW odnotowały we Wrocławiu - 32,2 st. C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W środę upał może być jeszcze większy.