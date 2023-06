Zapowiadają armagedon w pogodzie. Upały nie zostaną na długo

Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21-25 stopni Celsjusza na wschodzie, około 26 stopni Celsjusza na północy do 29 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem 18-20 stopni Celsjusza oraz w rejonach podgórskich Karpat 21 stopni Celsjusza Wiatr przeważnie słaby, zmienny, jedynie nad morzem słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.