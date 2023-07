"Strach przed wyborami". Tusk reaguje na słowa Morawieckiego

- Zagrożenie nie jest większe niż to, jakie na granicy polsko-białoruskiej już było. Chodźmy normalnie do pracy, budujmy Polskę. Docierają do nas doniesienia spod palca i nie ma znaczenia, czy to jest palec rosyjski, ukraiński czy polski. Zachowajmy rozwagę i nie potęgujmy lęku - podkreślił gen. Pacek.