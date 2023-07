Morawiecki o wagnerowcach. Byli wojskowi ostrzegają. "Są straszakiem"

- Przecież jak widzimy te obrazki propagandowe z Białorusi, to namioty wyglądają gorzej jak na obozie początkujących harcerzy, pożal się Boże stalowe hełmy, stara broń... Ale do tego, to są bandyci, którzy strzelali do bezbronnych, a nie jacyś niezniszczalni i wyszkoleni specjaliści - podkreśla polski weteran.